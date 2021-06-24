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«حقوق إنسان النواب» تعد تقريرا بنتائج زيارتها «حياة كريمة» و«سجن المرج»

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«حقوق إنسان النواب» تعد تقريرا بنتائج زيارتها «حياة كريمة» و«سجن المرج» «حقوق إنسان النواب» تعد تقريرا بنتائج زيارتها «حياة كريمة» و«سجن المرج»

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعرض 3 تقارير على الجلسة العامة، خلال الايام المقبلة، تتعلق بنتائج زياراتها لتفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظتي الاسكندرية وسوهاج، وزيارة سجن المرج .

جاء ذلك في تصريحات له على هامش زيارة وفد اللجنة لمدينة برج العرب، بصحبة جاكلين عاز نائب محافظ الاسكندرية، في إطار الزيارة التي تقوم بها اللجنة للمحافظة لتفقد مشروعات حياة كريمة والتي استغرقت يومين .

واوضح رضوان، أن التقرير الذي سيتم تقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، سيتضمن عدد من التوصيات والملاحظات، التي دونها اعضاء اللجنة خلال تلك الزيارة مشيرا إلى أن مشروعات حياة كريمة انجاز كبير للدولة المصرية وانتصار لحقوق انسان المواطنين .

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

المصرى اليوم

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