أخبار عاجلة

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
"المطيري": أكاديمية "آبل" ستدعم المواهب التقنية وتسهم في توظيف السعوديات -
العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء -
شرطة المدينة: ضبط 20 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ياسمين أحمد .. حكاية فتاة تروج للمطبخ المصري في بريطانيا

Print
ياسمين أحمد .. حكاية فتاة تروج للمطبخ المصري في بريطانيا ياسمين أحمد .. حكاية فتاة تروج للمطبخ المصري في بريطانيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ياسمين أحمد، التي تروج للمطبخ المصري في بريطانيا أنها كانت تسافر إلى القاهرة في فترة الإجازات، وكانت أسرتها مهتمة دائما بتعلمها اللغة العربية وبث عشقها لمصر بلدها الأم.

وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج «سكايب» من لندن مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها كانت في الماضي لا تحب الطبخ ولكن مع مرور الوقت تعودت على الدخول إلى المطبخ وإعداد الأكلات المصرية وذلك بمساعدة والدتها.

وتابعت ياسمين أحمد، المصرية التي تعيش في بريطانيا وتروج للمطبخ المصري، أنها تشعر أن الأكل من أكثر الطرق التي يتم عبرها نقل ثقافات الدول، موضحة أن العالم أجمع يهتم بالتاريخ المصري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب

علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب

لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها