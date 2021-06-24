ياسمين أحمد .. حكاية فتاة تروج للمطبخ المصري في بريطانيا

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قالت ياسمين أحمد، التي تروج للمطبخ المصري في بريطانيا أنها كانت تسافر إلى القاهرة في فترة الإجازات، وكانت أسرتها مهتمة دائما بتعلمها اللغة العربية وبث عشقها لمصر بلدها الأم.

وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج «سكايب» من لندن مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها كانت في الماضي لا تحب الطبخ ولكن مع مرور الوقت تعودت على الدخول إلى المطبخ وإعداد الأكلات المصرية وذلك بمساعدة والدتها.

وتابعت ياسمين أحمد، المصرية التي تعيش في بريطانيا وتروج للمطبخ المصري، أنها تشعر أن الأكل من أكثر الطرق التي يتم عبرها نقل ثقافات الدول، موضحة أن العالم أجمع يهتم بالتاريخ المصري.