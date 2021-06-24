أخبار عاجلة

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
"المطيري": أكاديمية "آبل" ستدعم المواهب التقنية وتسهم في توظيف السعوديات -
العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء -
شرطة المدينة: ضبط 20 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الزراعة: أزمة كورونا دفعت الأسمدة للارتفاع عالميًا

Print
الزراعة: أزمة كورونا دفعت أسعار الأسمدة للارتفاع عالميًا الزراعة: أزمة كورونا دفعت الأسمدة للارتفاع عالميًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة إن الأسعار العالمية للأسمدة شهدت ارتفاعا متأثرة بأزمة المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسمدة تضاعفت عالميا مما جعل بعض الشركات تخرج من الخدمة.

وأشار إلى أن المصرية بدأت في تحرك جدي من أجل التصدي لهذه الأزمة بارتفاع أسعار الأسمدة، وبالفعل تم اتخاذ إلى رفع رسم التصدير من 600 جنيه إلى 2500 جنيه، ولذلك لدفع المصانع لبيع الأسمدة داخل الأسواق المصرية.

وكشف الدكتور عباس الشناوي، أن هناك حراك من جانب رئيس مجلس الوزراء للسيطرة على أزمة الأسمدة وهناك اجتماعات مكثفة مع وزير البترول ووزير قطاع الأعمال من أجل بحث الحصص المقررة فضلا عن الرقابة الصارمة على خطوط الإنتاج الخارجية من مصانع الأسمدة لحين وصولها إلى المصانع من خلال المنافذ الخاصة بتوزيع الأسمدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر