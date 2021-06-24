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قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة إن الأسعار العالمية للأسمدة شهدت ارتفاعا متأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أسعار الأسمدة تضاعفت عالميا مما جعل بعض الشركات تخرج من الخدمة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تحرك جدي من أجل التصدي لهذه الأزمة بارتفاع أسعار الأسمدة، وبالفعل تم اتخاذ إلى رفع رسم التصدير من 600 جنيه إلى 2500 جنيه، ولذلك لدفع المصانع لبيع الأسمدة داخل الأسواق المصرية.

وكشف الدكتور عباس الشناوي، أن هناك حراك من جانب رئيس مجلس الوزراء للسيطرة على أزمة الأسمدة وهناك اجتماعات مكثفة مع وزير البترول ووزير قطاع الأعمال من أجل بحث الحصص المقررة فضلا عن الرقابة الصارمة على خطوط الإنتاج الخارجية من مصانع الأسمدة لحين وصولها إلى المصانع من خلال المنافذ الخاصة بتوزيع الأسمدة.