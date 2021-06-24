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بعد معتز مطر .. محمد ناصر يعلن وقف أنشطته في تركيا

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بعد معتز مطر .. محمد ناصر يعلن وقف أنشطته في تركيا بعد معتز مطر .. محمد ناصر يعلن وقف أنشطته في تركيا

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بعد ساعات قليلة من إعلان المذيع الإخواني معتز مطر وقف برامجه وأنشطته الإعلامية على كافة الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي من تركيا بطلب من أنقرة، أعلن زميله الإعلامي محمد ناصر وقف أنشطته الإعلامية وعلى وسائل التواصل.

وكتب ناصر على صفحته في تويتر: «واليوم أعلنها واضحة بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية على أحد فهو ليس انسحابا ولا هزيمة وإنما هي جولة وبعدها جولات».

يذكر أن مصادر مطلعة كانت كشفت لـ«العربية.نت» أن السلطات التركية طالبت معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبدالله بوقف أنشطتهم الإعلامية سواء على منصات فضائية ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب من أراضيها.

وقالت المصادر إن السلطات التركية وجهت تعليمات لفضائية «مكملين» بوقف أي برامج تنتقد ، واضطرت إدارة الفضائية لعرض حلقة معادة أمس الأربعاء من برنامج الإعلامي محمد ناصر دون إعلان مسبق، فيما صدرت تعليمات أخرى لفضائيات «الشرق» و«وطن» بمنع بث أي برامج أو مداخلات تنتقد القاهرة.

المصرى اليوم

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