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قرر مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة النائب أحمد هويدي عدم إذاعة مباراة فريق الكرة أمام الزمالك والمقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ 27 للدوري، وذلك بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة للنادي لدى الشركة الراعية.
وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي أن قرار مجلس الإدارة بعدم إذاعة مباراة الزمالك جاء في ضوء التزامات مجلس الإدارة تجاه فريق الكرة وفي إطار حرصه على الالتزام بسداد كافة مستحقات لاعبي الفريق والجهاز الفني ، مما يتسبب في تشتيت تركيز اللاعبين ، ويؤثر سلبيا علي مسيرة الفريق، في وقت تعد المستحقات الموجودة لدى الشركة الراعية مصدر الدخل المالي الأول للنادي.