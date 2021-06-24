أساقفة إيرلندا يطالبون حكومة بلادهم بالاعتراف بدولة فلسطين

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طالب أساقفة إيرلندا في ختام مؤتمرهم الصيفي لهذا العام الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بدولة فلسطين، وتطرّق الأساقفة إلى الأزمة الإنسانية في فلسطين الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا الفلسطيني.

وبحسب البيان الصادر عن المؤتمر، طالب الأساقفة الإيرلنديين خلال المؤتمر «بإنهاء العنف» و«بالسلام العادل والدائم بين الدولتين» والمبني على «احترام القانون الإنساني الدولي ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة».

وأشاد الأساقفة بتصويت البرلمان الايرلندي الأخير الخاص بالاعتراف بالضم الفعلي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وادانته وادانه تهجير الفلسطينيين، كما وأدانوا انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

كما أشار الأساقفة خلال جلسة المؤتمر الختامية إلى اعتراف الكرسي الرسولي (Holy See) بدولة فلسطين، مطالبين الحكومة بتمرير مشروع قرار ضبط النشاط الاقتصادي -الأراضي المحتلة (قانون المستوطنات) والاعتراف بدولة فلسطين.

وخاطبت البعثة رئيس الأساقفة الايرلندي واثنت على البيان الصادر عن مؤتمرهم السنوي ووجهت سفير دولة فلسطين د.جيلان وهبه عبدالمجيد رسالة شكر لكافة المجتمعين من خلال رئيس الأساقفة ايمون مارتن عن تقدير شعبنا الفلسطيني لهذا الدعم وأكدت على استمرار التنسيق مع الأساقفة والكنائس الايرلندية لتحقيق اعتراف الحكومة الايرلندية بدولة فلسطين انفاذا للقرار الذي صوت عليه البرلمان في العام 2014.