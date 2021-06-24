أخبار عاجلة

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
"المطيري": أكاديمية "آبل" ستدعم المواهب التقنية وتسهم في توظيف السعوديات -
العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء -
شرطة المدينة: ضبط 20 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أساقفة إيرلندا يطالبون حكومة بلادهم بالاعتراف بدولة فلسطين

Print
أساقفة إيرلندا يطالبون حكومة بلادهم بالاعتراف بدولة فلسطين أساقفة إيرلندا يطالبون حكومة بلادهم بالاعتراف بدولة فلسطين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أساقفة إيرلندا في ختام مؤتمرهم الصيفي لهذا العام الإيرلندية بالاعتراف بدولة فلسطين، وتطرّق الأساقفة إلى الأزمة الإنسانية في فلسطين الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا الفلسطيني.

وبحسب البيان الصادر عن المؤتمر، طالب الأساقفة الإيرلنديين خلال المؤتمر «بإنهاء العنف» و«بالسلام العادل والدائم بين الدولتين» والمبني على «احترام القانون الإنساني الدولي ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة».

وأشاد الأساقفة بتصويت البرلمان الايرلندي الأخير الخاص بالاعتراف بالضم الفعلي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وادانته وادانه تهجير الفلسطينيين، كما وأدانوا انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

كما أشار الأساقفة خلال جلسة المؤتمر الختامية إلى اعتراف الكرسي الرسولي (Holy See) بدولة فلسطين، مطالبين الحكومة بتمرير مشروع قرار ضبط النشاط الاقتصادي -الأراضي المحتلة (قانون المستوطنات) والاعتراف بدولة فلسطين.

وخاطبت البعثة رئيس الأساقفة الايرلندي واثنت على البيان الصادر عن مؤتمرهم السنوي ووجهت سفير دولة فلسطين د.جيلان وهبه عبدالمجيد رسالة شكر لكافة المجتمعين من خلال رئيس الأساقفة ايمون مارتن عن تقدير شعبنا الفلسطيني لهذا الدعم وأكدت على استمرار التنسيق مع الأساقفة والكنائس الايرلندية لتحقيق اعتراف الحكومة الايرلندية بدولة فلسطين انفاذا للقرار الذي صوت عليه البرلمان في العام 2014.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي