محافظ كفر الشيخ يأمر بسرعة إسعاف 21 مصابا في انقلاب سيارة بالطريق الدولي

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وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة نقل المصابين وإسعافهم وعلاجهم، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات بعد انقلاب سيارة بهم بالقرب من كوبري الحماد التابع لقرية الشهابية، على الطريق الدولي الساحلي.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي بالمحافظة، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة لإسعاف وعلاج المصابين ،وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم بمستشفى البرلس المركزي، ونقل من تستدعي حالته لنقله لأي مستشفى لسرعة إنقاذ المصابين، داعيًا الله أن يخفف آلامهم ويشفيهم.

وأصيب 21 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الحماد التابع لقرية الشهابية، بمركز بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي، وتم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى والمستشفيات المجاورة.