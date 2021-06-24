بسبب التنمر .. طالب يطعن زميله بسكين فى «هندسة المنوفية»

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أصيب طالب بكلية الهندسة جامعة المنوفية، بطعنات في الصدر واليد على يد زميله في مشاجرة بينهما داخل لجنة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من إصابة الطالب «مهند. ت» طالب بالفرقة الأولى بطعنات في الصدر واليد على يد زميله في مشاجرة بينهم داخل لجنة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، بسبب تنمره الدائم عليه، تم نقل المصاب إلى مستشفى منوف العام، وتم القبض على المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة.