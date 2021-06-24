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"النيابة العامة": على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق

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يفصل فيها خلال 5 أيام من قيدها ما لم تتعلق بأمور مستعجلة فيكون خلال 24 ساعة

قالت النيابة العامة إن طلبات الخصوم تُقدم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال، فيتعين الفصل فيها خلال 24 ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.

وقالت النيابة العامة عبر موقعها على "تويتر": "للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها".

النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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