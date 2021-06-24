أخبار عاجلة

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
"المطيري": أكاديمية "آبل" ستدعم المواهب التقنية وتسهم في توظيف السعوديات -
العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء -
شرطة المدينة: ضبط 20 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تخفيض هامش الربح على التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط

Print
تخفيض هامش الربح على التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط تخفيض هامش الربح على التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط
لدعم نمو سوق التمويل الأولي والثانوي بالسعودية ما يجعله من أقل معدلات الربح عربياً

تخفيض هامش الربح على التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط

أعلنت الشركة لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، خفض نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل.

وأوضحت الشركة أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة العربية السعودية, ما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة، حيث يمكّن المواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني: "تلعب الشركة منذ تأسيسها عام 2017 دوراً محورياً في تخفيض تكلفة التمويل العقاري من خلال وضع معدل مرجعي لنسب التمويل الثابتة طويلة الأجل، حيث أجرينا العديد من المراجعات لتخفيض هامش الربح بما يتوافق مع وضع الأسواق العالمية، واتخذنا الخطوات اللازمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية الأمر الذي ساعدنا للمحافظة على معدلات نسب التمويل عند أدنى مستوى ممكن لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة نسبة تملّك المنازل في المملكة، ونعتقد أن ظروف السوق الحالية تمثل فرصة مثالية للحصول على تمويلٍ عقاري أو إعادة التمويل العقاري القائم بهوامش ربح منخفضة".

وتقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويلات العقارية من البنوك المحلية وشركات التمويل العقارية، وتمتلك محفظة تمويلية بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال سعودي مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2019م.

ونجحت الشركة في إصدار أكبر صكوك محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال وشهدت إقبالاً كبيراً إذْ جرت تغطيتها بمعدل 2.15 ضعف.

وشهد شهر إبريل من عام 2021م حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على تصنيف ائتماني (A) و(A2) على المدى الطويل من وكالتي فيتش وموديز على التوالي، ما يدلّ على كفاءة نموذج العمل الذي تتبعه الشركة ونمو سوق الإسكان في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين

السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين

اقتصادي لـ"سبق": فرص الاستثمارات السعودية في عُمان تقدر بـ 15 مليار ريال

اقتصادي لـ"سبق": فرص الاستثمارات السعودية في عُمان تقدر بـ 15 مليار ريال

مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين

مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟