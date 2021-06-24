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«أهل المحروسة».. أصالة تطرح أغنية «بنحبك» إهداء إلى الشعب المصري

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«أهل المحروسة».. أصالة تطرح أغنية «بنحبك» إهداء إلى الشعب المصري «أهل المحروسة».. أصالة تطرح أغنية «بنحبك» إهداء إلى الشعب المصري

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طرحت المطربة السورية أصالة نصري، الخميس، أغنية جديدة إلى الشعب المصري بعنوان «بنحبك»، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

«بنحبك» من كلمات عبدالله حسن وألحان أحمد سعد وتوزيع عمرو صلاح. ووصل عدد المشاهدات الأغنية بعد 90 دقيقية إلى أكثر من 35 ألفا عبر يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية : «مليون تحية لمصر يحيا شعبها، صاحب جميل طيب جميل يشبه لها حضن وسند ضهر وأمان دايما قوى، كتر خيرك يا بنحبك أوى بنحبك أرض جو وبحر، بنحبك حتى آخر العمر بنحبك حب من الآخر، بنحبك يا حبيبتى يا مصر بنحبك حب يدوم ويعيش، بنحبك شعب وشرطة وجيش بنحبك والأمان فيكى، بنحبك حب زيه مفيش بنحبك ليل مرسوم على شيش، ونهار على وش رغيف العيش وأمان بيدوم وعلم بيقوم، هنا يوم ورا يوم يكبر اسمك»

المصرى اليوم

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