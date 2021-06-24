استبعاد الثلاثي الأجنبي .. تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة غزل المحلة

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي ستنظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها غدًا الجمعة، على ستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب كلا من “روماريو ويليامز وإيمانويل أوكوي” بسبب عدم وصولهما حتى الآن، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

كما استبعد حسام حسن، الجامايكي داميون لوي، من قائمة المباراة لأسباب فنية، بعدما عاد الثلاثاء الماضي من مُعسكر منتخب بلاده، بالأضافة إلى الحارس عماد السيد والظهير الأيمن كريم يحيى، بينما عاد أحمد نبيل مانجا، للقائمة بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الأمامية.



وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي - صبحي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح - مروان النجار - محمود رزق - السيد سالم - صبري رحيل - عمرو الميداني

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا - مروان عطية - أحمد راشد - فوزي الحناوي - أحمد حجي - خالد الغندور - عمار حمدي - عبد السميع - عبد الغني محمد

خط الهجوم: عادل نيمار - محمد الصباحي - خالد قمر.