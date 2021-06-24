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دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، عن الطريق البحري الذي كانت تسلكه المدمرة التابعة للبحرية الملكية في مياه البحر الأسود بعدما أعلن الجيش الروسي أنه وجه طلقات تحذيرية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت موسكو إن طائرة «سوخوي-24» وسفنا روسية أطلقت نيرانا تحذيرية، أمس (الأربعاء)، موجهة إلى مدمرة بريطانية دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014.

وقال جونسون ردا على أسئلة محطات بريطانية: «لا نعترف بضم القرم، كان ذلك غير قانوني، وهذه مياه أوكرانية ومن الصائب تماما استخدامها للتوجه من نقطة إلى نقطة أخرى».

والأربعاء، أفاد الجيش البريطاني بأن المدمرة «إتش إم إس ديفندر» «كانت تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي»، مضيفا: «نعتقد أن الروس كانوا يقومون بتدريبات على الرماية في البحر الأسود».

ودعا الجيش البريطاني صحافيين من هيئة «بي بي سي» وصحيفة «ديلي ميل» إلى السفينة لعبور مرفأ أوديسا الأوكراني إلى جورجيا مرورا بالقرب من القرم حيث تملك روسيا قاعدة بحرية كبرى.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن المدمرة كانت بمواكبة مقاتلات وسفن روسية وسمعت طلقات مدفعية «متكررة».

وهذا الاشتباك الروسي-البريطاني هو الأول من نوعه ويأتي قبل بضعة أيام من بدء المناورات العسكرية «سي بريز 2021» التي تجري بين 28 يونيو (حزيران) و10 يوليو (تموز) بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى من الحلف الأطلسي وأوكرانيا في البحر الأسود، وتثير استياء موسكو.

ويأتي الحادث في جو من التوتر الشديد بين روسيا وبريطانيا بسبب سلسلة أزمات دبلوماسية أو حتى تسميم العميل المزدوج السابق الروسي سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية بسلاح كيميائي عام 2018 لكن جونسون نفى أن تكون العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها.

وقال: «أتذكر فترات خلال حياتي حين كانت الأمور أسوأ، كل ما نقوم به هو فرض احترام القانون وهذه إحدى المهمات التي تقوم بها هذه القوة البحرية مع دول أخرى في العالم أجمع».