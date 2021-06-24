أستاذ موارد مائية: هذه توقعاتي لحل أزمة سد النهضة 

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علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على اجتماع وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعًا جديدًا تحت رعاية الاتحاد الافريقي لحل أزمة سد النهضة، قائلاً:" هذا الخبر غير مؤكد، خاصة أنه لم توجد أي جهة رسمية في الدول الثلاث تؤكد هذا الأمر حتى الآن".

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن جامعة الدول العربية قامت بمخاطبة بمجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤوليته تجاه أزمة سد النهضة كما أن كلاً من مصر والسودان تقدمتا بطلب لمجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، ومن المتوقع أن ينعقد مجلس الأمن الأسبوع المقبل لمناقشة هذه القضية، وغدا حدث الاجتماع بين الدول الثلاثة، فهذا يعني ان جلسة مجلس الأمن لن تنعقد، لأن المفاوضات ستكون سارية.

ولفت إلى أن حديثه على امكانية إنهيار سد النهضة ليس دعوة لعدم التحرك لحل أزمة سد النهضة، لافتَا إلى أن مصر تواصل التحرك للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ، للحفاظ على الحقوق المصرية.

وأشار إلى أن أديس أبابا تحتوي على أكبر فالق أرضي على وجه الأرض، وهذا يسبب مخاطر شديدة للمشروعات المائية داخل إثيوبيا، خلاف أن النظام المطري في إثيوبيا فريد ، فالمياه تسقط على قمم الجبال بصورة فريدة بكميات كبيرة في وقت قليل للغاية.

وتوقع أن تحل أزمة سد النهضة من خلال المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة بعد الانتهاء من الانتخابات في أديس أبابا.