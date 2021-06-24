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العشري: من المتوقع حدوث شغب بإثيوبيا بعد انطلاق الانتخابات

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العشري: من المتوقع حدوث شغب بإثيوبيا بعد انطلاق الانتخابات العشري: من المتوقع حدوث شغب بإثيوبيا بعد انطلاق الانتخابات

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أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة الأهرام، أن الاتحاد الأوروبي أكثر الأطراف جدية فيماي يتعلق بملف حقوق الإنسان في إثيوبيا.

وقال العشري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الاتحاد الأوروبي أكد أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي قبل الملء الثاني لسد النهضة، سواء نجح آبي أحمد في الانتخابات أم لا».

وتوقع استمرار آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، على موقفه تجاه سد النهضة بعد نجاحه في الانتخابات، مستبعدا تقديم آبي أحمد تنازلات دون لجوء والسودان إلى مجلس الأمن، مع الضغط بملف انتهاك حقوق الإنسان في إقليم تيجراي.

وأضاف «آبي أحمد يرغب في الاستمرار بالحكم، ويستغل أزمة سد النهضة لأغراض سياسية بحتة»، متوقعا حدوث أعمال شغب في بعض مناطق إثيوبيا بعد انطلاق الانتخابات اليوم.

المصرى اليوم

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