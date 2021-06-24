وجيه المراغي: نعمل على إنتاج أول سيارة مصرية بالكامل

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قال الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور والفائز بأرقى وسام كندي في الهندسة، إنه سعيد بعد الحصول على وسام الشرف من جانب جمعية المهندسين المحترفين من ولاية أونتاريو الكندية.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «زووم» مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه مسئول عن اللجنة المختصة بمنح مزاولة المهنة للمهندسين في كندا.

وأشار الدكتور وجيه المراغي إلى أن أعلى هدف لنقابة المهندسين المحترفين هي حماية البيئة والشعب من أي ضرر لعمل هندسي مضر أو غير محترف.

وكشف الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور الكندية، أنه على مدار 25 سنة يعمل في المجال التطوعي والمهني.

وأكد أن مصر تسير بخطوات ممتازة في جميع المشروعات فهناك الطرق والكباري والمدن الجديدة والمصانع وإعادة صناعة الغزل والنسيج وصناعة السيارات الكهربائية كما يتم تصميمها أيضا في مصر.

واستطرد الدكتور وجيه عزام أن هناك تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تدريب المهندسين المصريين، كما يتم تدريب مهندسين مصريين بالتعاون مع مصانع في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور الكندية، إنه يتم العمل على إنتاج أول سيارة مصرية بالكامل بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وكشف أن طلاب الهندسة المصريين يحصلون على جوائز عالمية بالمنافسة مع جامعات كبرى، مشددًا على أن الطاقة البشرية في مصر ممتازة لكنها تحتاج للفرصة، كما أن الدولة اهتمت في السنوات الأخيرة بالربط مع المصريين بالخارج.