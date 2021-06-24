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"البار" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

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عبّر عن سعادته بجهود الهيئة التطويرية والتنموية

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد بن قاسم واصلي، في مكتبه صباح اليوم الخميس، عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة جازان، الدكتور عبد الرحمن بن محمد البار.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين الهيئة وجامعة جازان في مجال التطوير الزراعي بالمنطقة، من خلال البحوث والتجارب والتي تجريها محطة التجارب الزراعية بالهيئة، بالشراكة مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة.

بعد ذلك، زار الدكتور عبد الرحمن البار، المجمع الوراثي بالمحطة للاطلاع على طرق إجراء الأبحاث الزراعية.

كما زار بعض المشاتل الخاصة بالهيئة للتعرف على الأصناف الزراعية والتجارب الناجحة، وطرق إنتاج الشتلات بالمحطة.

وعبّر الدكتور عبد الرحمن البار، عن سعادته بجهود الهيئة التطويرية والتنموية، مثمنًا شراكتها الوثيقة مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة.

حضر اللقاء، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة، سعد عبد العزيز فراج، والمشرف الزراعي بالهيئة، نزيه أحمد حمادي، والمهندسة الزراعية، عائشة سلمان غزواني، ومدير إدارة الشراكات بالمعهد، محمد سهل حرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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