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بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل

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بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل

بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل

استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم، لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي؛ لحصولها ‏على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى ‏لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد ‏روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبد السلام العامر.‏

ونوه نائب أمير منطقة حائل إلى دعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، ‏مشيدًا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.‏

وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية ‏المتابعة لها، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية. ‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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