انتشارها تخطى 50 دولة.. «دلتا» تهدد العالم وارتفاع ملحوظ في الوفيات

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أظهرت بيانات مجمعة، حتى مساء الخميس، أن إجمالى الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» فى أنحاء العالم شهد ارتفاعًا كبيرًا.

وكشف أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات إلى 180 مليونًا و370 ألفًا و780 إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و907 آلاف و592 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 165 مليونًا و95 ألفًا و295 حالة، وكذا تم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين.

وفى التفاصيل، أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت 54069 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا و1321 وفاة، فيما قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين إنه تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضًا من 24 حالة فى اليوم السابق، وذكرت اللجنة، فى بيان، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أى وفيات جديدة.

مواطنين تتلقى لقاح كورونا

وفى مصر، أفادت وزارة الصحة بأن إجمالى عدد حالات الإصابة المسجلة يرتفع بذلك إلى 278295، بينها 15935 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة عن السماح بدخول القادمين من الخارج دون الحاجة إلى خضوعهم لفحص PCR، شرط إبرازهم شهادة تطعيمهم الكامل ضد فيروس كورونا.

وجاء، فى البيان: «يتضمن القرار اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، على أن يراعى الفترة الزمنية، وذلك بمرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التى تعطى على جرعتين».

عربيًا، أعلنت الصحة السعودية اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المُعْدية إمكانية أخذ الجرعتين الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا. وأضافت الصحة السعودية أن ذلك تم طبقًا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعال فى التصدى للفيروس، مع تحقق الفعالية التى تهدف إليها الجرعة الثانية. وكشف بيان الصحة السعودية، حتى أمس الخميس، أنه تم حتى الآن إعطاء 16877881 جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزًا فى مختلف مناطق المملكة.

مواطنين تتلقى لقاح كورونا

سلالة دلتا

خلال هذا الأسبوع، تزايدت حالات الإصابة والحديث عن سلاسة دلتا المتحورة، وهى السلالة التى رُصدت أول مرة فى الهند، والتى تُعتبر شديدة العدوى، وقد يتأثر بها حتى مَن سبقت له الإصابة بالمرض أو مَن لم يتلقَّ جرعة التطعيم كاملة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، انتشرت هذه السلالة فى أكثر من 50 دولة حتى الآن، منها بريطانيا، كما تم رصدها فى ألمانيا أيضَا.

وتقول «الصحة العالمية»، فى تعليقها على سلالة دلتا، إنه تم تقديم المتغير الجديد، الذى تشير إليه الحكومة الهندية أيضًا باسم «AY.1»، أو «B.1.617.2.1»، إلى نظام البيانات العالمى «Global Data System»، وفقًا لبيان حكومى أعلنته «الصحة» الهندية.

مواطنين تتلقى لقاح كورونا

فى المقابل، أعلنت شركة «أسترازينيكا» أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال فى الوقاية من طفرتى «دلتا» و«كابا» المتحورتين من الفيروس، واللتين ظهرتا للمرة الأولى فى الهند.

ووفقًا لدراسة أعدتها جامعة «أكسفورد» ونشرتها وكالة الأنباء «رويترز» أنه تم إثبات قدرة الأجسام المضادة أحادية النسيلة لدى المتعافين من الفيروس وآخرين تلقوا اللقاح على مقاومة الطفرتين.

ورصدت منظمة الصحة العالمية أعراض سلالة دلتا، وهى تقيح فى الحلق واحتقان فى الأنف وصداع شديد، وتمت الإشارة إلى أن هذه الأعراض تختلط مع أعراض البرد العادية، وهنا تكمن خطورتها، حيث يمكن لمَن يصاب بها تجاهلها ظنًا منه أنها نزلة عادية.

وتم التحذير من أن سلالة دلتا سريعة الانتشار، خاصة بين صغار السن من الفئات الأكثر تحركًا فى المجتمع، فقد كشف باحثون أن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف هى الآن الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بعدوى سلالة دلتا.

مواطنين تتلقى لقاح كورونا

وأوضح البروفيسور تيم سبيكتور، الذى يدير دراسة عن أعراض الفيروس، أن الإصابة بالنسخة المتحورة «دلتا» تشبه «نزلة برد شديدة» بالنسبة للشباب، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، ليس هذا كل شىء، بل من ضمن الأعراض الشعور بالقشعريرة، وفقدان الشهية، والصداع، وآلام فى العضلات بشكل وثيق بالإصابة بالعدوى، إلى جانب الأعراض التقليدية.

وأضافت الدراسة أنه رغم أن الشباب قد لا يشعرون بالمرض الشديد، فإنهم قد يكونون ناقلين للعدوى ويعرضون الآخرين للخطر. وأشارت إلى أنه يجب على أى شخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا بالفيروس إجراء اختبار.