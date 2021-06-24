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موسمياني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

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موسمياني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي موسمياني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

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أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق الأول التي ستخوض مواجهة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بدر بانون - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق - محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - حسين الشحات - طاهر محمد طاهير - صلاح محسن.

خط قلب الهجوم: والتر بواليا - محمد شريف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي مساء يوم السبت على ملعب استاد السلام، وانتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله محمد شريف من تمريرة رائعة للاعب أليو ديانج.

المصرى اليوم

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