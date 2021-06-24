رفع 350 متر مخلفات وأتربة في حملة نظافة وتجميل بأرمنت غرب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، حملة إزالة ونظافة وتجميل بجميع مناطق المركز والقرى التابعة له.. تم خلال الحملة استكمال تنفيذ إزالة مخالفات التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة بناحية شارع الشهيد عبدالرحمن خلف العمارات السكنية بارمنت الوابورات .

كما تم رفع ٣٥٠م٣ انقاض تلك التعديات وتم تمهيد الطريق وتكثيف أعمال النظافة وذلك بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال المرافق والنظافة والتجميل .

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.