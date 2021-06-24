غدا.. فريق طبي من معهد القلب يصل مستشفى العريش العام

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يصل الى مستشفى العريش العام غدا الجمعة فريق طبى من المعهد القومى للقلب بالقاهرة ، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء حالات القسطرة القلبية وحالات الطوارىء، طبقا للبروتوكول .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور محمد ابراهيم البدراوى استشارى القلب ، وعضوية كل من الدكتورة رانيا ضياء أبو شقة استشارى القلب ، الدكتور محمد محمود السيد صالح نوار أخصائى القلب ، محمد صبرى اسماعيل فنى الأشعة ، وتهامى تقادم صالح أخصائى التمريض بالمعهد ومنسق الفريق .

وأضاف محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن عمل الفريق مستمر اعتبارا من الغد الجمعة ولمدة 4 أيام حتى يوم الاثنين القادم .. مشيرا الى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب الى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحية ، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب .