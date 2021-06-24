أخبار عاجلة

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
"المطيري": أكاديمية "آبل" ستدعم المواهب التقنية وتسهم في توظيف السعوديات -
العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء -
شرطة المدينة: ضبط 20 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
القيادة تعزي الزميل "حميد العنزي"  في وفاة والده -
الإجابات النموذجية لامتحان اللغة العربية..لو عايز تتأكد من إجابتك ابعتلنا وهنجاوبك لايف -
لحظة استهداف صاروخي للقاعدة الأمريكية في حقل العمر بدير الزور في سوريا -
سانا: انفجار في قاعدة أمريكية بدير الزور -
«الشرقاوي» يطالب بتعديل المادة 96 من لائحة البرلمان: «نواب 2015 صاخب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

غدا.. فريق طبي من معهد القلب يصل مستشفى العريش العام

Print
غدا.. فريق طبي من معهد القلب يصل مستشفى العريش العام غدا.. فريق طبي من معهد القلب يصل مستشفى العريش العام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل الى مستشفى العريش العام غدا الجمعة فريق طبى من المعهد القومى للقلب بالقاهرة ، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء حالات القسطرة القلبية وحالات الطوارىء، طبقا للبروتوكول .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور محمد ابراهيم البدراوى استشارى القلب ، وعضوية كل من الدكتورة رانيا ضياء أبو شقة استشارى القلب ، الدكتور محمد محمود السيد صالح نوار أخصائى القلب ، محمد صبرى اسماعيل فنى الأشعة ، وتهامى تقادم صالح أخصائى التمريض بالمعهد ومنسق الفريق .

وأضاف محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن عمل الفريق مستمر اعتبارا من الغد الجمعة ولمدة 4 أيام حتى يوم الاثنين القادم .. مشيرا الى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب الى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحية ، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين

البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين

«الشرقاوي» يطالب بتعديل المادة 96 من لائحة البرلمان: «نواب 2015 صاخب»

«الشرقاوي» يطالب بتعديل المادة 96 من لائحة البرلمان: «نواب 2015 صاخب»

رئيس جامعة بني سويف: نساند أبنائنا الطلاب في كل الأزمات

رئيس جامعة بني سويف: نساند أبنائنا الطلاب في كل الأزمات