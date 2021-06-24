الخطيب يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة .. صور

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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على استقبال بعثة فريق الترجي التونسي فوز وصولها إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل.

وتأتي خطوة الخطيب عقب الحفاوة التي تلقتها البعثة المصرية عند وصولها تونس في لقاء الذهاب، حيث حرصت إدارة الترجي على التواجد في المطار.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في إطار مباراة الإياب للدور نصف النهائي من دور أبطال أفريقيا السبت المقبل، في ملعب السلام.

كان المارد الأحمر حقق الفوز على بطل تونس في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المهاجم محمد شريف.

محمود الخطيب يستقبل بعثة الترجي