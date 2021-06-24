الدبيبة وجونسون يؤكدان أهمية خروج المرتزقة من ليبيا وإعادة توحيد الجيش

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائهما اليوم الخميس، ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وإعادة توحيد الجيش.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الليبية، اليوم أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقد اجتماعا بناء مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وتناول اللقاء عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة، كما ناقش الجانبان ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وإعادة توحيد الجيش.

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول النقاش حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن في ليبيا والمنطقة".