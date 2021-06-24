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أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الزيادات في أسعار الكهرباء ستكون طفيفة.

وأضاف أن «التطبيق سيكون بداية من استهلاك الشهر القادم شهر يوليو وأن الزيادات كان المفترض أن تكون لمدة 5 سنوات إلى عام 2025 بتوجيهات من رئيس الجمهورية».

وأضاف الدكتور محمد شاكر أن النسبة المئوية للزيادة صعب تحديدها، وسيتم عمل مؤتمر صحفي لتوضيح إنجازات الحكومة في مجال الكهرباء وبشفافية مطلقة ونسعى لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن ما تم إنجازه بداية من ٢٠١٤ لا يصدقه عقل، ونجحنا في تحقيق الاستقرار في مجال الكهرباء، واليوم لدينا قدرات تغطى الحمل الأقصى ويزيد، وأن حجم الأعمال الذي تم انجازه في مجال الطاقة هائل ولدينا أكبر مشروع للطاقة الشمسية والأداء على أفضل مستوى والدولة أتاحت الفرصة للمستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة.

وتابع وزير الكهرباء: «نجحنا خلال السنوات الماضية في مجال شبكات النقل ونجحنا خلال ٥ سنوات في تحقيق ضعف ما تم إنجازه على مدار 30 سنة ولدينا خطوط ٥٠٠ تليفون على جميع السواحل للمساهمة في توصيل الخطوط للمدن الجديدة ونحن نسابق الزمن ونقوم بتحسين جميع شبكات الجهد المنخفض والجهد الضعيف والأمر مختلف ولا يقارن بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية».

واصل كلامه مؤكدا أن التصميم الجديد للقرى يعتمد على ان تكون التغذية من مصدرين فإذا انقطع التيار من مصدر يكون لدينا مصدر آخر للانارة ونستطيع الانتهاء من زمن الانقطاعات تماما.