أخبار عاجلة

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
"المطيري": أكاديمية "آبل" ستدعم المواهب التقنية وتسهم في توظيف السعوديات -
العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء -
شرطة المدينة: ضبط 20 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
القيادة تعزي الزميل "حميد العنزي"  في وفاة والده -
الإجابات النموذجية لامتحان اللغة العربية..لو عايز تتأكد من إجابتك ابعتلنا وهنجاوبك لايف -
لحظة استهداف صاروخي للقاعدة الأمريكية في حقل العمر بدير الزور في سوريا -
سانا: انفجار في قاعدة أمريكية بدير الزور -
«الشرقاوي» يطالب بتعديل المادة 96 من لائحة البرلمان: «نواب 2015 صاخب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الكهرباء يكشف لـ«المصري اليوم» تفاصيل وموعد تطبيق الكهرباء الجديدة

Print
وزير الكهرباء يكشف لـ«المصري اليوم» تفاصيل وموعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة وزير الكهرباء يكشف لـ«المصري اليوم» تفاصيل وموعد تطبيق الكهرباء الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الزيادات في الكهرباء ستكون طفيفة.

وأضاف أن «التطبيق سيكون بداية من استهلاك الشهر القادم شهر يوليو وأن الزيادات كان المفترض أن تكون لمدة 5 سنوات إلى عام 2025 بتوجيهات من رئيس الجمهورية».

وأضاف الدكتور محمد شاكر أن النسبة المئوية للزيادة صعب تحديدها، وسيتم عمل مؤتمر صحفي لتوضيح إنجازات في مجال الكهرباء وبشفافية مطلقة ونسعى لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن ما تم إنجازه بداية من ٢٠١٤ لا يصدقه عقل، ونجحنا في تحقيق الاستقرار في مجال الكهرباء، واليوم لدينا قدرات تغطى الحمل الأقصى ويزيد، وأن حجم الأعمال الذي تم انجازه في مجال الطاقة هائل ولدينا أكبر مشروع للطاقة الشمسية والأداء على أفضل مستوى والدولة أتاحت الفرصة للمستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة.

وتابع وزير الكهرباء: «نجحنا خلال السنوات الماضية في مجال شبكات النقل ونجحنا خلال ٥ سنوات في تحقيق ضعف ما تم إنجازه على مدار 30 سنة ولدينا خطوط ٥٠٠ تليفون على جميع السواحل للمساهمة في توصيل الخطوط للمدن الجديدة ونحن نسابق الزمن ونقوم بتحسين جميع شبكات الجهد المنخفض والجهد الضعيف والأمر مختلف ولا يقارن بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية».

واصل كلامه مؤكدا أن التصميم الجديد للقرى يعتمد على ان تكون التغذية من مصدرين فإذا انقطع التيار من مصدر يكون لدينا مصدر آخر للانارة ونستطيع الانتهاء من زمن الانقطاعات تماما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب

ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021