"بلدية بيشة" ترصد 40 مخالفة على المباني وتغلق 3 مكاتب هندسية

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"آل جلبان" أكد استمرار المتابعة لجميع الأحياء والمخططات السكنية

نفذت بلدية بيشة ممثلة في إدارة التراخيص الفنية جولات رقابية على المكاتب الهندسية والمخططات السكنية، إذ تم رصد ٤٠ مخالفة على المباني، وإغلاق ثلاثة مكاتب هندسية مخالفة خلال الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، أكد رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الفنية، لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم إغلاق ثلاثة مكاتب هندسية مخالفة وتحرير ٤٠ مخالفة ؛ مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية وللتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.