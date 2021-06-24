جامعة كفر الشيخ تشارك في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ اليوم الخميس قافلة شاملة لأهالى قرية وقف قبلي «الملاوح» والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ومنسق المبادرة المحافظة إسلام جبر، ووزارة الشباب والرياضة بالتنسيق ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة وبمشاركة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ وذلك بحضور الدكتوره أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.



وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب البشرى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.



وصرح الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب البشرى أنه جرى الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم «1382» على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة والأطفال والأنف والأذن والجلدية والرمد والنفسية والعصبية والنساء والتوليد وعيادة التمريض، كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة، كما بلغ عددالمستفيدين من ندوات التوعيه للكليات الإنسانية «٤٥٠» مستفيدا في مختلف الأنشطة.



كما قدم فريق كلية التمريض بإشراف الدكتورة مها أبوجازية عميد الكلية والدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القافلة الطبية الشاملة الخدمات التمريضية المتمثلة في قياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، والخدمات التثقيفية وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة بالوقاية من مرض السكرى والضغط والتغذية الصحى وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



قال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة شملت قافلة طبية بشرية وتمريضية شاملة الكشف والفحص المجاني وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية «الملاوح» وقافلة إرشادية زراعيه للمزارعين من أبناء القرية والقرى المجاورة وقافله إرشاديه بيطرية لمربي الماشية والطيور بمختلف أنواعها لأبناء القرية .



كما تضمنت القافلة ندوة للتوعية بعنوان «المشروعات الصغيرة والريادية» حاضر فيها الدكتور ممدوح يوسف بكلية التجارة وندوة للتوعية بعنوان «الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا المستجد» حاضر فيها أ.د ماجدة محمد على أستاذ الميكروبيولوجي بكليه العلوم .



وأضاف الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الشاملة تضمنت أيضا ورشه عمل بعنوان«الاحتياجات التربوية والنفسية لتحقيق حياة كريمة للأسره الريفية» وتناولت محورين الأول «التربية الإيجابية للطفل في ظل كورونا» وتقدمه الدكتور إيمان محمد عبدالله بقسم الطفوله بكليه التربية والثاني «محو الأمية وتمكين الكبار» قدمه الدكتور عمر فؤاد عبدربه بقسم أصول التربية بكلية التربية وندوه للتوعية بعنوان «الثقافة الصحية» حاضر فيها الدكتورعلاء حسني القاضي كليه التربية الرياضية وندوة عن الإسعافات الأولية وكيفية الوقاية من الإصابات الرياضية حاضر فيها الدكتور أحمد إبراهيم شلبي كلية التربية الرياضية، كما قدمت أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة المساعد ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بكلية التربية النوعية الدكتور لمياء لطفي عرض تقديم توعوي عن الصحة العامة والفطر الأسود في ظل جائحة كورونا والصحة العامة وشكل الجسم النحافة والسمنة وعلاقتهم بسوء التغذية وريجيم الألوان والسليولايت والصحة العامة وتقوية جهاز المناعة ورشة أشغال فنية يدوية للدكتورة داليا المداح مدرس التربية الفنية بكلية التربية النوعية، كما قدمت الدكتور نيره جلال زكي بكلية الصيدلة محاضرة بعنوان «سوء استخدام المضادات الحيوية misuse of antibiotics» .



وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقى أن القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين في المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين.



واكد د. دسوقي أن الجامعة توثق العلاقات والروابط وتتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية والشعبية لمحافظة كفرالشيخ من خلال تنفيذ قوافل متكاملة شاملة «طبية وتوعوية وإرشادية» تهتم بشكل فعال في تنمية الوعى الصحي والبيئي من خلال برامج يقوم بها أساتذة متخصصين من مختلف كليات الجامعة وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.