الخارجية الأمريكية: سنعمل مع كافة الشركاء من أجل انسحاب المسلحين من ليبيا

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قال الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كريستيان جيمس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاء واضحا تماما في تصريحاته حينما أكد على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في ليبيا ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما أكد كريستيان جيمس، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة الغد، أن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر “برلين 2” حول السلام في ليبيا خير دليل على أن واشنطن تريد مع الأمم المتحدة دعم ليبيا.

وأوضح كريستيان جيمس، أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في المؤتمر، تؤكد أن هناك تقدما محرزا على صعيد هذا الملف لتجاوز التحديات، وذلك لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار كريستيان جيمس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت كثيرا إلى سحب المجموعات المسلحة والمرتزقة، ولكن نفهم جيدا أن انسحاب القوات الأجنبية سيأخذ وقتا.

ووعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيادة المشاركة الدبلوماسية في ليبيا لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم فيها.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، قال بلينكن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة المشاركة الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا.

وجاءت تصريحات بلينكن، خلال اتصال هاتفي جرى مساء الخميس، بينه وبين نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبي.

ودعا كل من بلينكن والمنقوش إلى ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر المقبل.

تأكيد دولي جديد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، جاء في البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، الذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مع استمرار الحوار الوطني الشامل بين الليبيين.

وأوصى المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية بمشاركة دولية كبيرة بضرورة العمل المستمر على سحب كافة المرتزقة والميليشيات، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة، وضمان التخصيص العادل والشفاف لموارد الدولة، وإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لما أوردته قناة «مداد نيوز».

ودعا البيان الختامي الجميع إلى دعم التنفيذ الكامل للحل السياسي، فهل بات انسحاب المرتزقة من ليبيا قريبا؟.