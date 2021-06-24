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المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار فى«الأعضاء البشرية»

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المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار فى«الأعضاء البشرية» المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار فى«الأعضاء البشرية»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ٤ عمال بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ قدره ٢٠٠ ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الأول «٤٠ سنة» عامل، وانضم إليه باقى المتهمين وآخرون مجهولون في استغلال احتياج بعض الأشخاص للمال واجراء عملية جراحية لاستئصال أعضائهم البشرية مقابل مبلغ مالى.

المصرى اليوم

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