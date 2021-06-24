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ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة

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ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة

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أعلن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه التي ستنظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الجونة، المقرر لها غدًا الجمعة، على خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: عامر عامر - حمزة معوض – محمد جمال

خط الدفاع: خالد صبحي – عبد االله محمود - أحمد محسن - طارق سامي - فابريس نجاه - سيف تقا - محمود شاكر - رجب بكار.

خط الوسط: ضياء قنديل- محمد تونى - محمد إبراهيم - صالح جمعة – رجب عمران - عاشور الأدهم- محمود نبيل، ميدو جابر، وينفول كوبينا

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.

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