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إنجاز جديد لمنتخب الجمباز ببطولة العالم فى قطر

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إنجاز جديد لمنتخب الجمباز ببطولة العالم فى قطر إنجاز جديد لمنتخب الجمباز ببطولة العالم فى قطر

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حسم كل من عمر العربي وجنا هاني وزينة إبراهيم، لاعبي الوطني للجمباز تأهلهم إلى نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأهل عمر العربي على جهاز العقلة، فيما تأهلت زينة إبراهيم على جهاز عارضة التوازن، أما جنا هاني فتأهلت في منافسات الأرضي.
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز، أن ما تحقق في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر إنجاز بكل المقاييس.
وأضاف أن تأهل 5 لاعبين مصريين لنهائيات كأس العالم، وهم علي زهران ونانسي طمان بالإضافة إلى الثلاثي المتأهل اليوم، هو نجاح يستحق الإشادة

ويترأس الدكتور ابهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز البعثة التي تضم ، اللاعبات نانسي طمان وزينة ابراهيم وجنا هاني، واللاعبين عمر العربي وعلي زهران ومحمد عاشور، والمدير الفني للرجال جمال مطر، وللآنسات أشرف الشافعي، بالإضافة إلى الحكام رضوى جوهر وهشام عبد الحميد.

ويخوض منتخب منافسات البطولة التي يشارك فيها 24 دولة، لحجز 6 مقاعد للأولمبياد، تراكمي من خلال المشاركة فى 8 كؤوس للعالم 2019 - 2020 2021.
واقيمت مرحلة التأهيل في البطولة يومي 23 و 24 يونيو، ويشهد يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من نفس الشهر المرحلة النهائية للبطولة.

المصرى اليوم

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