إنجاز جديد لمنتخب الجمباز ببطولة العالم فى قطر

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حسم كل من عمر العربي وجنا هاني وزينة إبراهيم، لاعبي المنتخب الوطني للجمباز تأهلهم إلى نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأهل عمر العربي على جهاز العقلة، فيما تأهلت زينة إبراهيم على جهاز عارضة التوازن، أما جنا هاني فتأهلت في منافسات الأرضي.
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز، أن ما تحقق في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر إنجاز بكل المقاييس.
وأضاف أن تأهل 5 لاعبين مصريين لنهائيات كأس العالم، وهم علي زهران ونانسي طمان بالإضافة إلى الثلاثي المتأهل اليوم، هو نجاح يستحق الإشادة
ويترأس الدكتور ابهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز البعثة التي تضم ، اللاعبات نانسي طمان وزينة ابراهيم وجنا هاني، واللاعبين عمر العربي وعلي زهران ومحمد عاشور، والمدير الفني للرجال جمال مطر، وللآنسات أشرف الشافعي، بالإضافة إلى الحكام رضوى جوهر وهشام عبد الحميد.
ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة التي يشارك فيها 24 دولة، لحجز 6 مقاعد للأولمبياد، تراكمي من خلال المشاركة فى 8 كؤوس للعالم 2019 - 2020 2021.
واقيمت مرحلة التأهيل في البطولة يومي 23 و 24 يونيو، ويشهد يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من نفس الشهر المرحلة النهائية للبطولة.