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أسطورة «أرسنال»: إنجلترا قادرة على الفوز بـ«اليورو»

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أسطورة «أرسنال»: إنجلترا قادرة على الفوز بـ«اليورو» أسطورة «أرسنال»: إنجلترا قادرة على الفوز بـ«اليورو»

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أبدى اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا وأرسنال، إيان رايت، ثقته فى الحظوظ القوية لـ«الأسود الثلاثة» فى التتويج بلقب أمم أوروبا، رغم تحفظه على خط هجوم الفريق. وقال رايت، الذى سجل تسعة أهداف بقميص إنجلترا، عقب فوز بلاده على التشيك (1-0): «التجارب القوية لم تأتِ بعد، لكنى متفائل بأننا قادرون (على التتويج)».

وأضاف المحلل التليفزيونى، البالغ من العمر 57 عامًا: «لا نعلم حتى الآن ما هو أفضل تشكيل لنا فى الهجوم، لكن هناك العديد من الجوانب التى تمنحنا التفاؤل». وكان مدرب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، قد أقر عقب المباراة بأن فريقه لا يتمتع بالمرونة الكافية، لكنه يظهر فى العديد من الأوقات كفريق جيد، محققًا الهدف وهو تصدر مجموعته بسبع نقاط، مشيدًا بالظهور الأول والجيد للاعب بوكايو ساكا فى المباراة.

وبعدما تصدرت المجموعة الرابعة، ستلعب إنجلترا مع وصيف المجموعة السادسة فى مباراة ثمن النهائى، التى ستقام على ملعب (ويمبلى) الثلاثاء المقبل.

المصرى اليوم

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