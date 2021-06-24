جولة أخيرة نارية .. الحدود وفاركو بتصارعان لحسم بطاقة الصعود

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تشهد مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية تنافس كبير على بطاقة الصعود إلى الدور الممتاز وذلك بعدما تأجل حسمها إلى الجولة الأخيرة.

وتمكن فاركو من الفوز على مضيفه بيلا بهدفين دون رد، فيما تلقى حرس الحدود هزيمة مقاجئة من كفر الشيخ بهدف نظيف سجله اللاعب صلاح خطاب.

وبعد نتائج الجولة قبل الأخيرة، أصبح فريق فاركو في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 61 نقطة وبفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب الوصافة، ويأتي فريق أبوقير للأسمدة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

وسيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة، ففي حالة تساوي الفريقين في النقاط سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف.