‏بعد مناشدة مواطن.. جامعة طنطا تقرر علاج الطفل أدهم

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ناشد مواطن رئيس جامعة طنطا خلال تفقده أعمال القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة اليوم بقرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية ‏«حياة كريمة»، وطلب منه سرعة إنقاذ حفيده الذي يبلغ من العمر عامين ومصاب بضمور في المخ وعجز كامل عن الحركة، موضحًا أن حالة الطفل تحتاج إلى عملية جراحية كبرى وفحوصات وأشعة بتكلفة مالية كبيرة لا يستطيع الوفاء بها.

على الفور أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا تعليماته للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بعلاج الطفل أدهم بالمستشفى الجامعى بطنطا وتوفير الرعاية اللازمة له.

‏من جانبه أكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ‏أن قوافل جامعة طنطا الطبية ‏توقع الكشف على الحالات التي تستقبلها، ويتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة طنطا لتلقي ‏العلاج بالمجان، ‏موضحًا أن الطفل أدهم سيلقي كل الرعاية الطبية ‏وإجراء ما يلزم من تدخل جراحي عاجل.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، أنه سيتم استقبال الطفل السبت المقبل بالمستشفى الجامعى لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة تمهيدًا لإجراء عملية تكاملية بين أساتذة المخ والأعصاب وأساتذة العظام وعمل برنامج تأهيلي للطفل.