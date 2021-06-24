إسرائيل تخفف بعض القيود المفروضة على غزة والهدنة صامدة

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قالت إسرائيل اليوم الخميس إنها ستخفف القيود على التجارة والصيد في قطاع غزة، بعد أن شددتها أثناء فترة قتال استمرت 11 يوما مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع.

وتبقي إسرائيل على قيود مشددة على حدود غزة بدعم من مصر، معللة ذلك بتهديدات من حماس. وشددت إسرائيل القيود أثناء القتال في مايو الماضى، فأوقفت صادرات غزة.

وقيدت وارداتها من المواد الخام وقلصت المناطق المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها.

ومع صمود هدنة توسطت فيها مصر، سمحت إسرائيل يوم الاثنين باستئناف محدود للصادرات التجارية من القطاع. لكن حماس طالبت بتخفيف أكبر للقيود ملوحة باحتمال العودة للأعمال القتالية.

وقالت هيئة كوجات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية إنه اعتبارا من غد الجمعة «ستوسع إسرائيل مناطق الصيد في قطاع غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة وستسمح بواردات المواد الخام للمصانع المدنية الضرورية».

وأضافت كوجات في بيان أن هذه الإجراءات الجديدة «مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني».

وأُغلق مصنع واحد على الأقل في قطاع غزة هو مصنع شركة بيبسي بسبب القيود الإسرائيلية على المواد الخام المستوردة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون. ولم توضح كوجات المواد الخام التي سيسمح باستيرادها.

وكثفت مصر والأمم المتحدة جهود الوساطة الأسبوع الماضي، بعد أن أثار إطلاق بالونات حارقة من غزة ضربات جوية انتقامية شنتها إسرائيل على مواقع تابعة لحماس متحدية الهدنة الهشة.

وقُتل 250 فلسطينيا على الأقل و13 في إسرائيل في القتال الذي دار في مايو الماضى وأطلق خلاله مقاتلون في غزة الصواريخ على مدن إسرائيلية في حين شنت إسرائيل ضربات جوية على مختلف أرجاء القطاع.