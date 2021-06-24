مطارات وموانئ البحر الأحمر تبدأ تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية الجديدة بشأن كورونا

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بدأت مكاتب الحجر الصحي مطارات وموانئ البحر الأحمر اليوم الخميس تنفيذ، الإجراءات والضوابط الجديدة التي قررتها وزارة الصحة المصرية وتعديل إجراءات أخرى بشأن الضوابط المتخذة لفيروس كورونا المستجد بشأن الركاب القادمين إلى مصر بمختلف المطارات والموانئ والمعابر والمنافذ وتم توزيع هذه الإجراءات بخطاب لمختلف المديريات بالمحافظات ومكاتب الحجر الصحي وتم وصف الخطاب الصادر من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالفوري والهام للغاية وحصلت المصري اليوم على نسخة منه وتنفرد بنشرها.

وتضمنت الإجراءات الجديدة بالنسبة للقادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوم السابقة، يتم تطبيق الاجراء التالى بمراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QRCode وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

٢- إجراء تحليل ID Now Covid-19 وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19، يتم إجراء PCR مطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

وبالنسبة للقادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول الغير متأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوم السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو مودرن أو سينوفارم أو سيموفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.

وبالنسبة للركاب القادمين بدون شهادات تطعيم يتم اتباع الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية المعمول بها في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء.

ويتم إخطار جميع شركات الطيران والتوكيلات الملاحية والشركاء والالتزام الكامل بما جاء في المنشورات السابقة ذات الصلة.