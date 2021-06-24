بينت: لا يجوز توقيع صفقات مع النظام الإيراني الذي يسعى لتطوير أسلحة نووية

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت اليوم الخميس، بأنه لا يجوز توقيع أي صفقات مع النظام الإيراني الذي يسعى للحصول على أسلحة نووية.

وحسبما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن نفتالي بينت في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم تخرج دفعة جديدة من طياري سلاح الجو، أدرج إيران ضمن الأعداء، وقال: «الأعداء، ومنهم ايران، يتطورون ولكننا نعقد العزم على الدفاع عن أنفسنا».

وأوضح بينت أن بلاده تستشير أصدقاءها ولن تتردد في التصرف إذا لزم الأمر، مشدّدا على أنه «لا يجوز توقيع صفقات مع النظام الإيراني الذي يسعى للحصول على أسلحة نووية».