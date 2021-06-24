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نائب «محافظ الأقصر» يلتقى مع متدرب «البرنامج الرئاسي» دفعة الشهيد «منسي»

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نائب «محافظ الأقصر» يلتقى مع متدرب «البرنامج الرئاسي» دفعة الشهيد «منسي» نائب «محافظ الأقصر» يلتقى مع متدرب «البرنامج الرئاسي» دفعة الشهيد «منسي»

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التقي محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، شريف بنداري متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة- دفعة الشهيد المنسي) التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

استعرض نائب المحافظ مع المتدرب برنامج زيارته للمؤسسات الحكومية للمحافظة خلال شهر كامل قام خلاله المتدرب بزيارات ميدانية لعدد من المشروعات والمديريات والهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة اطلع خلالها على الخطط التي يتم تنفيذها واساليب تسيير العمل .

وأشاد المتدرب بالجهود المبذولة لرفع معدلات التنمية بالمحافظة وما لمسه من سعي ونشاط لتطوير المحافظة وتنميتها لافتا إلى انه خلال جولاته الميدانية تمكن من زيارة عدد كبير من المؤسسات الحكومية بالمحافظة واطلع على اساليب ادارة العمل بها .

وأضاف ان هناك حرص على متابعة خطط المشروعات وتنفيذها معرباً عن تقديره لجهود المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وقيادات المحافظة في تسهيل مهمته داخل الاقصر ومثمناً الدور الذي تقوم به الاكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لمنحه الفرصة في التعرف على طرق الادارة واساليب العمل في المديريات والمصالح الحكومية بشكل ميداني.

المصرى اليوم

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