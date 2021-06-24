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الاتحاد الأوروبى يرفض طلب هولندا باستبدال «دى يونج»

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وجه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، صدمة قوية إلى منتخب هولندا، بعد أن تم رفض طلبه باستبدال مهاجمه، لوك دى يونج بعد الإصابة التى تعرض لها فى معسكر الطواحين الهولندية.

وتعرض لوك دى يونج مهاجم هولندا، لإصابة فى الركبة ستؤدى إلى غيابه حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

رفض الاتحاد الأوروبى «يويفا»، طلب الهولندى، باستبدال دى يونج، خاصة أن قائمة الطواحين مكتملة بـ 24 لاعباً وهو الحد الأقصى، مما يمنع استبدال أى لاعب مصاب فى مراحل خروج المغلوب.

لوك دي يونج - صورة أرشيفية

وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمهاجم إشبيلية لوك دى يونج، تأكد أن بطولة كأس أمم أوروبا «يورو» قد انتهت بالنسبة له، ولن يستطيع اللحاق بأى مباراة فى البطولة حتى نهايتها. وتلقى فرانك دى بور مدرب هولندا، ضربة موجعة بغياب مهاجم لوك دى يونج، عن الطواحين الهولندية حتى نهاية كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وحسبما نشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»الكتالونية، فإن دى يونج مهاجم إشبيلية غادر معسكر هولندا، لمعاناته من إصابة فى الركبة، وتأكد غيابه بشكل نهائى عن الطواحين حتى نهاية يورو 2020.

المصرى اليوم

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