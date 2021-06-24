«ديوكوفيتش» يحسم موقفه من المشاركة فى أوليمبياد طوكيو

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حسم الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبى التنس المحترفين، موقفه من المشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020، حسبما أعلنت صحيفة (سبورتسكى زورنال) الصربية.

ووفقا لما ذكره المصدر، نقلا عن الاتحاد الوطنى للتنس، فإن «نوفاك أكد رغبته فى المشاركة فى الألعاب الأوليمبية»، وقد تم إدراج اسمه فى القائمة التى أرسلتها هذه المؤسسة للجنة الأوليمبية الصربية.

وذكرت الصحيفة بأن ديوكوفيتش كان قد أعرب فى الماضى عن رغبته فى الفوز بميدالية أوليمبية ذهبية، وهى جائزة لم يحققها من قبل، إلا أنه نال البرونزية فى أوليمبياد بكين 2008.

وبذلك، ينضم ديوكوفيتش إلى الروسى دانييل ميدفيديف، المصنف الثانى عالميا، الذى أكد بدوره أنه سيشارك فى أوليمبياد طوكيو، فى حين أعلن الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الثالث، أنه سيغيب عنه.

فى سياق آخر، اضطر دومينيك ثيم إلى الانسحاب من مباراته الافتتاحية فى بطولة مايوركا المفتوحة للتنس، ليثير الشكوك حول مشاركته فى ويمبلدون الأسبوع المقبل. وفى أول بطولة يخوضها على ملاعب عشبية منذ هزيمته فى الدور الأول ببطولة ويمبلدون قبل عامين، بدأ النمساوى ثيم بقوة أمام الفرنسى أدريان مانارينو، وتقدم 5-2 فى المجموعة الافتتاحية.

لكن فى الشوط الثامن، سدد ثيم ضربة أمامية تسببت فيما يبدو فى إصابته فى المعصم الأيمن.

وبعد حصوله على وقت للعلاج، قرر ثيم عدم استكمال المباراة.

وواجه ثيم، حامل لقب أمريكا المفتوحة، صعوبات هذا الموسم، ووصل إلى مايوركا، ساعيًا للحصول على بعض الزخم بعد خروجه من الدور الأول فى فرنسا المفتوحة.

وانسحب من أوليمبياد طوكيو الشهر المقبل للتركيز على ويمبلدون، والدفاع عن لقبه فى نيويورك فى وقت لاحق من العام الحالى.