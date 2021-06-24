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رئيس الوزراء الفلسطيني يقرر فتح تحقيق في وفاة الناشط السياسي نزار بنات

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© AP Photo / Majdi Mohammed

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات قوله "إن رئيس الوزراء محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، تنفيذا لقرار النيابة العامة".

وأضاف دويكات، أنه "لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق"، مؤكدا أن " جاهزة لاتخاذ أية إجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص".

وكانت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات قد اتهمت قوات الأمن بالاعتداء عليه أثناء اعتقاله ما أدى لوفاته، فيما أكد بيان لمحافظة الخليل أن الوفاة نتجت عن تدهور حالته الصحية.

من جهته، اتهم محمد دحلان، القيادي السابق في حركة "فتح" الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأجهزة الأمنية الفلسطينية بقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات. وقال دحلان عبر حسابه في فيسبوك: "ليس هناك كلام يمكن أن يصف جريمة قتل الناشط الوطني البارز، الشهيد نزار بنات من قبل محمود عباس وقادة أجهزته الأمنية".

وتابع دحلان: "في واقع الأمر الكلام لا يكفي وليس هو الرد المناسب على هذه الجريمة وما سبقها وما سيرتكب من جرائم قتل واختطاف واختفاء قسري بحق المعارضين والنشطاء والمرشحين للانتخابات التشريعية والاتحادات المهنية، ولا بد من حراك شعبي وقانوني واسع لفضح ومحاسبة القتلة وردعهم لإيقاف هذا المسلسل البشع".

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