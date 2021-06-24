أخبار عاجلة

الإجابات النموذجية لامتحان اللغة العربية..لو عايز تتأكد من إجابتك ابعتلنا وهنجاوبك لايف -
لحظة استهداف صاروخي للقاعدة الأمريكية في حقل العمر بدير الزور في سوريا -
سانا: انفجار في قاعدة أمريكية بدير الزور -
«الشرقاوي» يطالب بتعديل المادة 96 من لائحة البرلمان: «نواب 2015 صاخب» -
رئيس جامعة بني سويف: نساند أبنائنا الطلاب في كل الأزمات -
لورد بريطانى: جماعة الإخوان لديها أجندة خبيثة وهدفها التجييش من أجل الخلافة -
نقص مياه الرى يهدد 1000 فدان بالجفاف والبوار بقرية الحميدات بإسنا جنوب الأقصر -
إصابة ربة منزل وطفليها سقط عليهم سور السكة الحديد في الخانكة -
مدرب جمباز الزمالك يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو -
تعرف على التشكيل المتوقع لإنجلترا فى نهائي يورو 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

البحرين تعلن استعدادها للعمل مع قطر بشأن السيطرة على المجال الجوي

Print
البحرين تعلن استعدادها للعمل مع قطر بشأن السيطرة على المجال الجوي البحرين تعلن استعدادها للعمل مع قطر بشأن السيطرة على المجال الجوي

© REUTERS / BANDAR ALGALOUD

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن تصريحات المتحدث باسم ، تعتبر مؤشرا على التقارب بين البلدين.

ونقلت عن المتحدث قوله: "مجلس إيكاو دعا البحرين وقطر فضلا عن دول معنية بالمنطقة، للقيام بالمزيد من العمل المشترك، استنادا إلى اقتراح من قطر بتعديل ترتيبات المجال الجوي الحالية".

وتابع أن "البحرين ملتزمة بعملية بحث الترتيبات الملائمة تحت إشراف رئيس إيكاو وستتعاون عن كثب مع مكتب الرئيس وإيكاو والدول المجاورة، ومنها قطر، للتوصل إلى حل متفق عليه".

يشار إلى أن البحرين كانت قد قطعت هي وثلاث دول عربية أخرى العلاقات السياسة والتجارية وروابط النقل مع الدوحة في 2017.

وذكرت "رويترز"، أنه رغم اتفاق هذه الدول جميعها في يناير/ كانون الثاني على تطبيع العلاقات ومعاودة ومصر والإمارات العلاقات مع قطر بالفعل بدرجات متفاوتة، فلم يحدث تقدم واضح مع البحرين في هذا الصدد.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على محادثات خاصة، بأن أعضاء في هيئة طيران تابعة للأمم المتحدة أيّدوا، هذا الأسبوع، مساعي قطر لنيل السيادة على مجالها الجوي.

وأوضح أحد المصدرين أن أعضاء في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قالوا إنه يتعين على قطر والبحرين ودول خليجية أخرى أن تبحث وتتفق على "ترتيبات فنية" لإنشاء منطقة في الدوحة لمعلومات الرحلات.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين

السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين

اقتصادي لـ"سبق": فرص الاستثمارات السعودية في عُمان تقدر بـ 15 مليار ريال

اقتصادي لـ"سبق": فرص الاستثمارات السعودية في عُمان تقدر بـ 15 مليار ريال

مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين

مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟