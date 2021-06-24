البحرين تعلن استعدادها للعمل مع قطر بشأن السيطرة على المجال الجوي

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وأفادت وكالة "رويترز"، بأن تصريحات المتحدث باسم الحكومة ، تعتبر مؤشرا على التقارب بين البلدين.

ونقلت عن المتحدث قوله: "مجلس إيكاو دعا البحرين وقطر فضلا عن دول معنية بالمنطقة، للقيام بالمزيد من العمل المشترك، استنادا إلى اقتراح من قطر بتعديل ترتيبات المجال الجوي الحالية".

وتابع أن "البحرين ملتزمة بعملية بحث الترتيبات الملائمة تحت إشراف رئيس إيكاو وستتعاون عن كثب مع مكتب الرئيس وإيكاو والدول المجاورة، ومنها قطر، للتوصل إلى حل متفق عليه".

يشار إلى أن البحرين كانت قد قطعت هي وثلاث دول عربية أخرى العلاقات السياسة والتجارية وروابط النقل مع الدوحة في 2017.

وذكرت "رويترز"، أنه رغم اتفاق هذه الدول جميعها في يناير/ كانون الثاني على تطبيع العلاقات ومعاودة السعودية ومصر والإمارات العلاقات مع قطر بالفعل بدرجات متفاوتة، فلم يحدث تقدم واضح مع البحرين في هذا الصدد.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على محادثات خاصة، بأن أعضاء في هيئة طيران تابعة للأمم المتحدة أيّدوا، هذا الأسبوع، مساعي قطر لنيل السيادة على مجالها الجوي.

وأوضح أحد المصدرين أن أعضاء في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قالوا إنه يتعين على قطر والبحرين ودول خليجية أخرى أن تبحث وتتفق على "ترتيبات فنية" لإنشاء منطقة في الدوحة لمعلومات الرحلات.