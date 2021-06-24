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المغرب... افتتاح مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا

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وشارك في الافتتاح، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، عبر تقنية التناظر المرئي، وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

ومن المقرر أن يتولى المكتب الجديد عملية تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة الهادفة بالدرجة الأولى لتطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة ما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج.

وأشار البيان إلى أن المكتب الإقليمي الجديد، سوف يعتمد على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بهدف توفير تدريب جيد لصالح الدول الإفريقية.

وذكر البيان أن هذا المشروع يعمل على ترسيخ الالتزام المستمر وقيم المشاركة التي يتبناها المغرب، والمكانة المتميزة للقضايا الإفريقية في المبادرات الدبلوماسية للمملكة.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أُنشئ في 15 يونيو/ حزيران 2017، لتعزيز وتبسيط جهود مؤسسات منظمة المنظمة الدولية في مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

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