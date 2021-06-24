بدء توافد ضيوف مهرجان أسوان لأفلام المرأة (صور)

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استقبل مطار أسوان الدولي عددا من ضيوف مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي يجري افتتاحه بعد قليل. وشهدت صالة الوصول بالمطار توافد النجمة ماشا مريل التي يجري تكريمها خلال الافتتاح والسفيرة دكتورة ميرفت التلاوي والفنانة إلهام شاهين وأعضاء لجان التحكيم بالمهرجان منهم صفية العمري وأحمد وفيق وشريف رمزي وعدد من النقاد والصحفيين الذين يتولون التغطية لفعاليات المهرجان إلى جانب إدارة المهرجان التي تولت الترحيب بضيوف المهرجان.

ضيوف مهرجان أسوان

ضيوف مهرجان أسوان

ضيوف مهرجان أسوان

وتنطلق في التاسعة من مساء اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة والتي تحمل اسم دورة النيل بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ضيوف مهرجان أسوان

ضيوف مهرجان أسوان

ضيوف مهرجان أسوان

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

ضيوف مهرجان أسوان

ضيوف مهرجان أسوان

كما يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.