جامعة الفيوم : تكريم فريق «التربية الرياضية» لفوزه بالمركز الثاني على الجمهورية

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كرَّم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بنين، والمركز الثالث بنات في أول مشاركة قمية لفريق الكلية، بمهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة، الذي أقيم بجامعة الإسكندرية بمشاركة ١٢ جامعة مصرية، في الفترة من الثاني حتى الرابع من يونيه ٢٠٢١، بحضور أ.د حمدي نور عميد كلية التربية، وأ.د أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المكرمين، وذلك صباح اليوم الأربعاء ٢٣ يونيو ٢٠٢١ بالحرم الجامعي.

وقام رئيس الجامعة بتسلم كأس المركزين الثاني والثالث للطلاب والطالبات الفائزين والبالغ عددهم ٥٠ طالبًا وطالبة، كما أشاد بالمستوى المتميز لطلاب الكلية على كافة المستويات العلمية والأخلاقية والرياضية، ووعد بتقديم الدعم الكامل لإدارة الكلية لتحقيق نجاحات كبيرة مستقبلا.

من جانبه أكد الدكتور حمدي نور عميد كلية التربية أن إدارة الكلية لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب وتأهيلهم على كافة المستويات، وقدم التهنئة للطلاب الفائزين والمشرفين عليهم. وأضاف أن الإنجاز الذي تحقق جاء في ظروف صعبة، وخلال فترة إعداد قصيرة، لكن إرادة الطلاب كانت كبيرة في تحقيق الفوز.