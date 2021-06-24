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جامعة الفيوم : 5 آلاف منحة تدريبية للطلاب

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جامعة الفيوم : 5 آلاف منحة تدريبية للطلاب جامعة الفيوم : 5 آلاف منحة تدريبية للطلاب

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قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إنه قد تم التواصل مع مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة عالمية لنظم المعلومات، بهدف توفير عدد من فرص التدريب والتأهيل لطلاب جامعة الفيوم، من خلال مشروع تدريب وتأهيل الشباب لمهارات المستقبل.

أوضح، نهدف إلى توفير ١٠٠ ألف منحة تدريبية مجانية للشباب المصري، في أربع مسارات أساسية، هي: المجالات التكنولوجية المستجدة، والمهارات الأساسية المطلوبة لدى المؤسسات والشركات الكبرى، وريادة الأعمال ومهارات حل المشكلات. ويقام المشروع تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة. وبناءً على ذلك تم تخصيص ٥٠٠٠ منحة لطلاب جامعة الفيوم.

المصرى اليوم

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