15 فيلمًا ألمانيًّا وعربيًّا حديثًا ومرممًا .. انطلاق أسبوع أفلام «جوته» بـ«برلين ألكساندربلاتز»

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يطلق معهد جوته الألمانى بالقاهرة برنامج أفلام «أسبوع جوته» اليوم، وتستمر فعالياته حتى ٢ يوليو المقبل، ويضم جدول العروض ١٥ فيلما تشمل باقة من الأفلام الألمانية الحديثة، بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والعروض الخاصة والعروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج، التى تتنوع ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية والتى تم عرضها فى عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالى أو العام الماضى.

ومن مصر، يعرض يوم الثلاثاء ٢٩ يونيو فيلم «ع السلم» من إخراج نسرين الزيات، وفى يوم الخميس أول يوليو يعرض فيلم «عاش يا كابتن» من إخراج مى زايد، كما يعرض يوم الجمعة ٢ يوليو فيلم «دروس وخرائط» من إخراج فيليب رزق. ويستقبل معهد جوته فى القاهرة والإسكندرية عن طريق التسجيل أعدادا محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة «جوته حسب الطلب Goethe on Demand» خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين فى مصر، وأتاح «جوته» التسجيل ومشاهدة الأفلام على «جوته حسب الطلب» عبر رابط مجانًا هو« https://egypt.goethe-on-demand.de/».

من ناحية أخرى، يبدأ «جوته» ورشة عمل متخصصة عن ترميم الأفلام أون لاين غدا وتستغرق ٤ ساعات.. وخلال الورشة، يتعرف المشاركون والمشاركات على أنشطة حفظ الأفلام والرقمنة والترميم فى معهد دويتشة كينيماتيك خلال السنوات الماضية بصورة عامة، كما توضح «يوليا فالمولير» منظمة الورشة ورئيسة مشروع «رقمنة التراث السينمائى الألمانى» بمعهد دويتشه كينيماتيك تقنيات الرقمنة، وترميم الصوت والصورة، بالإضافة إلى ذلك مناقشة آداب وأخلاقيات الترميم والقضايا الجمالية وإرشادات عامة لترميم الأفلام، مستعينة بعملية حفظ وترميم فيلم «حكومة متحف الشمع» كمثال، والذى سيُعرض فى نفس اليوم بمقرى معهد جوته القاهرة والإسكندرية.

وتعرض الأفلام خلال الأسبوع كما يلى:

الجمعة ٢٥ يونيو

الساعة 5 مساءً

عرض فيلم «برلين ألكساندربلاتز»، إنتاج ألمانيا وهولندا ٢٠٢٠، إخراج بورهان قربانى، ١٨٣ دقيقة، روائى ألمانى مترجم إلى العربية.

الجمعة ٢٥ يونيو

الساعة 8 مساءً

نقاش مع مخرج الفيلم بورهان قوربانى عبر تطبيق زووم.

السبت ٢٦ يونيو

الساعة 6 مساءً

مخصص للأفلام الكلاسيكية المُرممّة

الساعة ٦ مساءً: عرض فيلم «تماثيل الشمع»، إنتاج ألمانيا ١٩٢٤، إخراج باول لينى، ٩٢ دقيقة، روائى طويل صامت.

السبت ٢٦ يونيو

الساعة 8 مساءً

عرض فيلم «مدينة تبحث عن قاتل» إنتاج ألمانيا، ١٩٣١، إخراج فريتس لانج، ١٠٧ دقائق، روائى ألمانى مترجم إلى العربية.

الأحد ٢٧ يونيو

الساعة 6 مساءً

عرض فيلم «البحر البنفسجى» إنتاج ألمانيا ٢٠٢٠، إخراج أمل الزقوط وخالد عبدالواحد، ٦٧ دقيقة، تسجيلى عربى مترجم إلى الإنجليزية.

الأحد ٢٧ يونيو

الساعة 7 مساءً

نقاش مع صناع الفيلم عبر تطبيق زووم.

الأحد ٢٧ يونيو

الساعة 8 مساءً

عرض فيلم «أوندين»، إنتاج ألمانيا وفرنسا ٢٠٢٠، إخراج: كريستيان بيتزولد، ٩٠ دقيقة، روائى ألمانى مترجم إلى العربية.

الأحد ٢٧ يونيو

الساعة 9:30 مساءً

نقاش مع صناع الفيلم عبر تطبيق زووم.

الإثنين ٢٨ يونيو

الساعة 6 مساءً

«كيرف بول - نحن نصنع الحقيقة»، إنتاج ألمانيا، إخراج: يوهانس نابر، ١٠٨ دقائق، روائى ألمانى مترجم إلى العربية.

الإثنين ٢٨ يونيو

الساعة 8 مساءً

«أوفسايد الخرطوم»، إنتاج السودان، النرويج، الدنمارك وفرنسا ٢٠١٩، إخراج مروة زين، ٧٥ دقيقة، تسجيلى عربى مترجم إلى الإنجليزية.

الثلاثاء ٢٩ يونيو

الساعة 6 مساءً

عرض فيلم «منفى»، إنتاج ألمانيا وبلجيكا ٢٠٢٠، إخراج فيزار مورينا، ١٢١ دقيقة، روائى ألمانى مترجم إلى العربية.

الثلاثاء ٢٩ يونيو

الساعة 8 مساءً

عرض فيلم «ع السلم»، إنتاج مصر٢٠٢٠، إخراج نسرين الزيات، ٧٢ دقيقة، تسجيلى عربى مترجم إلى الانجليزية، ويعرض الفيلم بحضور المخرجة نسرين الزيات وتبث المناقشة على «Facebook Live-streaming».

الأربعاء ٣٠ يونيو

الساعة 6 مساءً

عرض فيلم «أنت القضية»، إنتاج ألمانيا ٢٠٢٠، إخراج أليسون كون، ٨٠ دقيقة، تسجيلى ألمانى مترجم الإنجليزية، وتعقب العرض مناقشة مع مخرجة الفيلم أليسون كون عبر تطبيق زووم.

الجمعة ٢٥ يونيو

الساعة 8 مساءً

عرض فيلم «قفص السكر»، إنتاج سوريا، لبنان ومصر٢٠١٩، إخراج: زينة القهوجى،٦٠ دقيقة، تسجيلى عربى مترجم للإنجليزية، ويعقب العرض نقاش عبر زووم مع صانعة الفيلم زينة القهوجى.

الخميس ١ يوليو

الساعة 6 مساءً

عرض فيلم «عاش يا كابتن»، إنتاج مصر، ألمانيا والدنمارك ٢٠٢٠، إخراج: مى زايد، ٩٥ دقيقة، تسجيلى عربى مترجم إلى الإنجليزية، ويجرى عرض الفيلم بحضور مخرجته مى زايد ويتبعه نقاش معها فى قاعة الفعاليات.

الخميس ١ يوليو

الساعة 8 مساءً

عرض فيلم «منفى»، إنتاج ألمانيا وبلجيكا ٢٠٢٠، إخراج: فيزار مورينا، ١٢١ دقيقة، روائى ألمانى مترجم إلى العربية.

الجمعة ٢ يوليو

الساعة 6 مساءً

«دروس خرائط»، إنتاج مصر٢٠٢٠، إخراج فيليب رزق، ٦١ دقيقة، تسجيلى تجريبى عربى مترجم إلى الانجليزية، وتعقب العرض مناقشة عبر زووم مع مخرج الفيلم.

الجمعة ٢ يوليو

الساعة 8 مساءً

«كليو» إنتاج ألمانيا ٢٠١٩، إخراج إريك شميدت، ١٠١ دقيقة، روائى ألمانى مترجم إلى العربية.