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بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ومشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط

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بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ومشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ومشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط

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تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ومي محمد، مدير برنامج الحاضنات، وأميرة مصطفى، مدير برنامج التعليم بمشروع رواد ٢٠٣٠.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن الهدف من الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ومشروع رواد ٢٠٣٠ تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف إثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال بحيث تصبح ركيزة أساسية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى تعاون جامعة الفيوم مع مشروع رواد مصر ٢٠٣٠ في نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين شباب جامعة الفيوم إضافة إلى الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع عن طريق عدد من المحاور حيث يتضمن المحور الأول حملة المليون ريادي وذلك من خلال تخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة الفيوم على منصة المليون ريادي والتي تهدف إلى تأهيل الشباب والمساعدة في تأمين البيئة اللازمة لنمو الأفكار والابتكارات والعمل على تحويلها إلى أعمال ناجحة وتقديم معطيات تؤدي إلى خلق فرص عمل والإسهام في التنمية الاقتصادية لمصر

وأضاف الدكتور أحمد جابر شديد أن المحور الثاني يتضمن تأهيل عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم في برنامج إدارة حاضنات الأعمال بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات صغيرة، وتوفير الدعم وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية للشباب، والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب على بدء أعمالهم التجارية، أما المحور الثالث فيشمل عمل لقاءات توعوية من خلال حملة المليون ريادي لطلاب جامعة الفيوم بشكل دوري.

المصرى اليوم

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