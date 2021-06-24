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وزير الري يبحث مع مسؤولين بجنوب السودان الاستفادة من الخبرات المصرية في الزراعة

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وزير الري يبحث مع مسؤولين بجنوب السودان الاستفادة من الخبرات المصرية في الزراعة وزير الري يبحث مع مسؤولين بجنوب السودان الاستفادة من الخبرات المصرية في الزراعة

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بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع جيمس واني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي، وتوت قادكوث مستشار رئيس الجمهورية، وبرنابا ماريال وزير الشؤون الرئاسية سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، ورغبة جنوب السودان في الاستفادة من خبرات في مجال الزراعة لتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جنوب السودان.

كما بحث الدكتور عبدالعاطي مع المسؤولين بجنوب السودان، عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والمتوقع أن تجتمع خلال شهر يوليو المقبل بالقاهرة، وتنظيم معرض المنتجات المصرية والمزمع عقده في جنوب السودان خلال يوليو المقبل أيضا، وانعكاس ذلك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وقال وزير الري إنه تم مناقشة موقف المشروعات التي نفذت أو يجري تنفيذها حاليا لخدمة المواطنين بجنوب السودان، وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات ، مشيرا إلى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التي يطلبها أهالي جنوب السودان بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن احتياجاتهم الفعلية.

وأضاف أنه استعرض مع كبار مسؤولي دولة جنوب السودان تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.. مؤكدا حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومشيرا في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.

حضر اللقاءات محمد قدح سفير مصر لدى جنوب السودان، وأحمد بكري قنصل مصر، والوفد المرافق لوزير الري.

كان وزير الموارد المائية والري، والوفد الرسمي المرافق له قد وصل إلى جوبا يوم /الإثنين/ الماضي في مستهل زيارة رسمية لجنوب السودان، تستمر حتى يوم غد الجمعة، لبحث التعاون المشترك في مجال إدارة المياه.

المصرى اليوم

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