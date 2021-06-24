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البابا تواضروس: فخور بالقيادة السياسية وما يتم على أرض

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البابا تواضروس: فخور بالقيادة السياسية وما يتم على أرض مصر البابا تواضروس: فخور بالقيادة السياسية وما يتم على أرض

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أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بما تم إنجازه خلال الفترة من 2013 وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الفترة أضافت إلى حياة المصريين الكثير والكثير.

وقال البابا تواضروس، خلال مقابلة خاصة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «أنا شخصيًا كمواطن فخور بما يتم على أرض ، وفخور بالقيادة السياسية وبالرئيس عبدالفتاح ، والحكومة ونشاط الوزراء»، مستطردًا: «معرفش الناس دي بتعرف تنام ولا لأ».

وأعرب البابا تواضروس أيضًا عن فخره بالبرلمان المصري، والقوات المسلحة ونشاطها، والعمل الدؤوب الذي تقوم به الشرطة الوطنية لحماية البلاد من الداخل.

واختتم، قائلا: «السبع سنوات الماضية قدمت لنا صورة عن مصر الناهضة أو الجمهورية الجديدة، مضيفا: «لو استمرينا في نفس المشوار وبنفس السرعة والدقة والشمول والإنجاز ستتقدم بلدنا عام بعد عام، في ظل وجود جبهة وطنية واحدة قوية يقودها مايسترو رائع، وبلا شك سننجز الكثير والكثير».

المصرى اليوم

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